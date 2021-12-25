Релаксирующий на массажере пес вызвал зависть у народа

Релаксирующий на массажере пес вызвал зависть у народа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие не отказались бы от условий жизни хвостатого

Интернет-пространство взорвал видеоролик с расположившимся на массажере для головы хаски. Песик всем своим видом продемонстрировал полное удовлетворение жизнью и условиями своего проживания в любящем семействе. Публикация вызвала восторг у интернет-пользователей, которые даже позавидовали шерстяному товарищу.

Хозяева очаровательного хаски подгадали момент, когда их любимец с комфортом расположился на массажере для головы. Песик улегся на спину так, чтобы агрегат для расслабления находился аккурат под его шерстяной шеей. По выражению морды животинки видно, что он находится в полностью расслабленном состоянии.

Массажер ритмично проработал шейный отдел мохнатого пациента. Песик залихватски закинул лапы на спинку дивана и, судя по всему, абсолютно удовлетворен своей жизнь. Некоторые интернет-пользователи отметили, что сами с радостью прошли бы релаксирующую процедуру.

"Как босс!", "Само очарование", "Я бы не отказалась от такого отдыха", "Он точно знает, как использовать этот гаджет", – пишут восторженные комментаторы.

Некоторые с юмором предположили, что именно очаровательный мохнатый пес является настоящим хозяином в этом доме.

К слову, недавно пользователи Сети пришли в восторг от реакции маламута на первый снег. Забавный видеоролик набрал огромное количество лайков.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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