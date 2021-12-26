О каких проблемах со здоровьем сигнализирует подергивание в глазу

О каких проблемах со здоровьем сигнализирует подергивание в глазу
Фото: www.pixabay.com
Организм часто пытается "рассказать" о недугах

С возрастом все люди сталкиваются с различными проблемами со здоровьем. Каждому понятно, что забота о своем организме позволит сохранить его в тонусе и продлит земной путь. На этом фоне очень важно обращать внимание на сигналы, которые посылает нам тело. Например, подергивание в глазу может говорить о серьезных проблемах с давлением. Об этом предупреждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. 

В целом, высокое давление является бедой внушительной части взрослых людей, проживающих в развитых странах. При этом такие трудности могут привести к очень серьезным последствиям вплоть до инсульта или инфаркта. Из-за высокого давления в стенках артерий может начаться тромбоз, а также возможны другие серьезные неприятности со здоровьем.

На проблемы с давлением могут указывать сильные головные боли по утрам, перебои в сердцебиении, течение крови из носа, а также шум в ушах. При серьезном скачке давления человек может испытывать неприятные подергивания в глазу.

В таком случае нужно обязательно обратиться к профильному врачу и пройти полное обследование. Профилактика заболеваний помогает продлить жизнь и избавиться от тяжелых недугов. Стоит также иметь в виду, что в тяжелых случаях пульсация в глазах может сигнализировать об инсульте. Если у человека начались и другие симптомы этого заболевания, необходимо в кратчайшие сроки вызвать скорую помощь.

К слову, недавно ученые указали на неожиданный признак ранней смерти. О приближении печального исхода может говорить состояние лба человека.

Источник: МедикФорум ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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