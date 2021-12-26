Конспиролог пытается отстоять свою правду

В Екатеринбурге произошло вопиющее злодеяние. В прессе появилась информация, что охваченный странными идеями бизнесмен устроил незаконные раскопки на могиле членов царской семьи Романовых. В этом скандальном поступке подозревают столичного "молочного короля" Василия Бойко-Великого.



Бить тревогу начали в благотворительном фонде, посвященном памяти убитой царской семьи. Как рассказал глава организации Илья Коровин, Бойко-Великий одержим идеей того, что захороненные в Екатеринбурге останки на самом деле не принадлежат августейшему семейству.



Коровин сообщил, что на могиле царской семьи заметили подозрительных работников, которые прибыли на место захоронения на буровой машине. Неизвестно на каком основании, они начали проделывать отверстия в земле. В итоге установка пробурила около восьми дыр.



Представитель посвященного Романовым фонда подчеркнул, что мемориал относится к наследию культуры Российской Федерации и никакие работы на нем не могут производиться без соответствующего согласования. Поэтому действия рабочих находятся за гранью закона.



Как рассказал Коровин, подозреваемый им в злодеянии Бойко-Великий является известным сторонником конспирологической теории об убийстве семьи Николая Второго. Проживающий в Москве бизнесмен не верит, что семейство было расстреляно именно в Екатеринбурге и всеми силами пытается доказать свою правоту.



О том, что в деле замешан "молочный король", Коровину рассказали сами рабочие, которые трудились на буровой машине.



Напомним, по официальной версии царское семейство было расстреляно 17 июля в 1918 года в доме инженера Ипатьева, который расположен в Екатеринбурге.

К слову, недавно в зарубежной прессе появилась информация, чтобританские спецслужбы готовились к спецоперации по эвакуации Николая II.

