В скором времени людей ждут серьезные перемены

Основной удостоверяющий личность документ в цифровом формате появится в нашей стране уже в январе 2023 года. С таким заявлением выступила представительница МВД Валентина Казакова.



Как отметил опытный российский юрист Иван Соловьев, цифровой документ будет выглядеть как кредитная карта. Там разместят небольшую фотографию владельца, основные личные данные, а также QR-код. Пластиковый носитель будет снабжен специальным чипом с личными данными владельца.

В беседе с журналистами интернет-издания "Вечерняя Москва" Соловьев также отметил, что в России разработают специальное приложение с с распознаванием QR-кодов, по которым будут считываться паспортные данные.