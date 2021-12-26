Сотрудники администрации готовят Байдену неприятный подарок к годовщине президентства - СМИ

Сотрудники администрации готовят Байдену неприятный подарок к годовщине президентства - СМИ
Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Рабочих не устраивают условия труда

Трудящиеся на президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена тайно пожаловались в СМИ, что их сильно не устраивает происходящее в администрации. Работать там, по их словам, в последнее время очень сложно из-за "отсутствия духа товарищества и общего ощущения радости". Об этом передает Fox News. 

Они уверяют, что обычно координация рабочего процесса в Белом доме осуществляется нормально, но в последнее время все было утрачено – никаких активных усилий для исправления ситуации руководство не предпринимает. 

Некоторые жалуются, что если ты не входишь в "круг Байдена", то остаешься от остальных сотрудников в стороне. 

"Выглядит лицемерным и ироничным, что президент, чей бренд построен на сочувствии и семейных ценностях, проводит кадровую политику, которая противоречит этому бренду", – приводит перевод ИноТВ. 

Многие из них уже обновили резюме, подготовив подарок Байдену к годовщине президентства – после торжественной даты они собираются массово уволиться с работы. 

О своём уходе до этого уже объявили директор по коммуникациям Харрис Эшли Этьен и старший советник Симона Сандер. Несколько других, как сообщается, планируют вскоре последовать их примеру.

Сотрудники надеются, что публикация в СМИ хоть как-то вразумит руководителей и обратит их внимание на внутренню проблему в администрации президента. 

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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