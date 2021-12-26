Многие не переносят шума от фейерверков и петард

Портал SuperJob провел исследование, чтобы выяснить самые раздражающие россиян вещи в Новый год. Результаты появились на сайте РИА "Новости". Своим мнением о негативных факторах поделились в общей сложности 1 600 человек из разных городов России.

Больше всего россиян раздражает шум от фейерверков и петард. На этом акцентировали внимание 19% участников опроса.

"Это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году", – говорится в публикации.

10% опрошенных выводит из себя тот факт, что многие в ночь с 31 декабря на 1 января активно распивают алкогольные напитки. Наличие подвыпивших людей вокруг нервирует респондентов.

У 7% соотечественников негативные эмоции вызывают различные телепрограммы. Еще 3% бесит отсутствие возможности выспаться в новогоднюю ночь. Всеобщая одержимость праздником и одиночество раздражают одинаковое количество россиян. На это указали по 2% участников исследования. Еще 2% опрошенных признались в том, что их огорчает быстрое завершение новогодних гуляний.

Также среди раздражающих факторов можно найти необходимость тратить большое количество денег, обилие еды, повышение стоимости такси, гора грязной посуды, перебои в сотовой связи и так далее.

Примечательно, что из-за шума за окном и пьяных людей больше всего негодуют представительницы прекрасного пола. А вот одиночество в новогоднюю ночь расстраивает как правило мужчин.

Нашлись и те, кого все устраивает в этот период времени. Об этом заявили 28% респондентов.