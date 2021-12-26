В аэропортах Москвы массовая отмена рейсов из-за непогоды

Проблемы возникли с отправкой более 70 самолетов

Сотни граждан не могут вылететь из столичных аэропортов из-за погодных условий. Всего отменили или задержали более 70 рейсов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во Внуково график отправлений сместился у 10 рейсов, в Домодедово – у 25, а из Шереметьево во время не улетят еще 20 самолетов. Всего в трех аэропортах Москвы отменили 19 рейсов. 


Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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