Проблемы возникли с отправкой более 70 самолетов

Сотни граждан не могут вылететь из столичных аэропортов из-за погодных условий. Всего отменили или задержали более 70 рейсов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во Внуково график отправлений сместился у 10 рейсов, в Домодедово – у 25, а из Шереметьево во время не улетят еще 20 самолетов. Всего в трех аэропортах Москвы отменили 19 рейсов.



