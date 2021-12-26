Мать ответила на призыв исключить 9-летнюю Теплякову из МГУ

Мать ответила на призыв исключить 9-летнюю Теплякову из МГУ
Фото: pixabay.com
В СПЧ полагают, что дальнейшее обучение девочки приведет к психотравме

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов полагает, что после произошедшего на экзамене скандала обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ следует прекратить. Происходящее он назвал опасным социально-психологическим экспериментом. 

По мнению Асмолова, девочка может получить психотравму из-за эмоционального климата в семье, а также подвергнуться буллингу. Он направил открытое письмо главе СПЧ, уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка с призывом остановить обучение ребенка в вузе.

Родители Алисы прокомментировали заявление члена СПЧ на своей странице в ЖЖ.

"Уважаемый г-н Асмолов! А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?", – написала Наталия Теплякова. 

Напомним, скандал с девятилетней учащейся произошел несколько дней назад. Отец Алисы повздорил с преподавателями МГУ, обвинив тех в насильном удержании ребенка в стенах вуза – девочка на тот момент сдавала экзамен. 

По другой информации, девочка не смогла правильно ответить на вопрос, расстроилась и убежала из аудитории. После ее отец устроил разборки с работниками МГУ.

Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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