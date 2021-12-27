Какие продукты полезно есть утром

Какие продукты полезно есть утром
Фото: pixabay.com
Организм получит необходимое количество микроэлементов

Завтрак является одним из самых важных приемов пищи. Расскажем, какие продукты больше всего подходят для очнувшегося ото сна организма.

Яйца

В яйцах содержатся белок, железо и витамин А. Если вы будете употреблять данный продукт утром, то чувство сытости посетит вас гораздо быстрее, чем в случае с другими видами съестного. Организму хватит калорий, чтобы бодрствовать на протяжении всего дня.

Сыр

Сыр тоже можно смело включать в свой утренний рацион питания. Он богат белком и кальцием, что очень полезно для жизнедеятельности всего организма.

Каши

Каши являются источником большого количества полезных микроэлементов. Они легко усваиваются и не "дарят" ощущение тяжести. В крупах содержатся сложные углеводы, которые заряжают тело энергией и помогают поддерживать фигуру.

Куриное мясо

Утром желательно есть куриное мясо. Отличным вариантом считается отварная куриная грудка. Благодаря ей можно убить сразу двух зайцев – и насытить организм необходимыми ему элементами, и позаботиться о своем внешнем виде.

Мед

В составе меда можно обнаружить фруктозу. Она заряжает энергией, позволяя быть активным до конца дня. Данный продукт желательно использовать в сочетании с кашами, творогом или блинчиками.

Ранее "Утро" рассказало, какие продукты вредно есть на завтрак. В черный список вошли красное мясо, цитрусовые, йогурты, свежие овощи, чеснок и другие виды съестного. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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