Россияне назвали лучшие песни для Нового года

Россияне назвали лучшие песни для Нового года
Фото: pixabay.com
Зарубежные композиции оказались не самыми популярными

Портал SuperJob попросил жителей России назвать главные песни для встречи Нового года. Итоги опроса приводит портал Sports24.

Самой популярной композицией оказалась "В лесу родилась елочка" – ее выбрали 16% опрошенных.

Следом идет бессменный хит группы "Дискотека Авария" – его выбрали 11% россиян.

Другой популярной новогодней песней стала "Елочка-елка, лесной аромат" из мультфильма "Новогодняя сказка" и "Три белых коня" в исполнении Ларисы Долиной. 

Еще двумя песнями, которым россияне отдали предпочтение в Новый год, стали "Маленькой елочке холодно зимой" и "Пять", исполненная Людмилой Гурченко.

2% опрошенных выбрали песни "Новогодние игрушки" и "Снег кружится".

Еще по 2% голосов у иностранных хитов: "Happy New Year" от ABBA, "Last Christmas" от Wham! и "Jingle Bells". А 10% россиян затруднились ответить на вопрос.

Источник: Sports24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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