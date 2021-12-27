Зарубежные композиции оказались не самыми популярными

Портал SuperJob попросил жителей России назвать главные песни для встречи Нового года. Итоги опроса приводит портал Sports24.

Самой популярной композицией оказалась "В лесу родилась елочка" – ее выбрали 16% опрошенных.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/169022/track/1706440'>В лесу родилась ёлочка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/359982'>Младшая группа хора ИХВ АПН СССР</a> на Яндекс.Музыке

Следом идет бессменный хит группы "Дискотека Авария" – его выбрали 11% россиян.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3952987/track/32437618'>Новогодняя</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/165110'>Дискотека Авария</a> на Яндекс.Музыке

Другой популярной новогодней песней стала "Елочка-елка, лесной аромат" из мультфильма "Новогодняя сказка" и "Три белых коня" в исполнении Ларисы Долиной.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9551142/track/61294609'>Ёлочка-ёлка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4623000'>Монеточка</a> на Яндекс.Музыке

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/670793/track/6098579'>Тройка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/233571'>Лариса Долина</a> на Яндекс.Музыке

Еще двумя песнями, которым россияне отдали предпочтение в Новый год, стали "Маленькой елочке холодно зимой" и "Пять", исполненная Людмилой Гурченко.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3737030/track/30881994'>Маленькой ёлочке холодно зимой</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4576163'>Детское издательство «Елена»</a> на Яндекс.Музыке

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4789040/track/37728934'>Пять минут</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/359979'>Людмила Гурченко</a> на Яндекс.Музыке

2% опрошенных выбрали песни "Новогодние игрушки" и "Снег кружится".

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/670790/track/6098623'>Новогодние игрушки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3003737'>Аурика Ротару</a> на Яндекс.Музыке

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15113272/track/42918752'>Снег кружится</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1158149'>ВИА Пламя</a> на Яндекс.Музыке

Еще по 2% голосов у иностранных хитов: "Happy New Year" от ABBA, "Last Christmas" от Wham! и "Jingle Bells". А 10% россиян затруднились ответить на вопрос.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2484799/track/38884'>Happy New Year</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9367'>ABBA</a> на Яндекс.Музыке

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/69551/track/631110'>Last Christmas</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171398'>Wham!</a> на Яндекс.Музыке