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Портал SuperJob попросил жителей России назвать главные песни для встречи Нового года. Итоги опроса приводит портал Sports24.
Самой популярной композицией оказалась "В лесу родилась елочка" – ее выбрали 16% опрошенных.
Следом идет бессменный хит группы "Дискотека Авария" – его выбрали 11% россиян.
Другой популярной новогодней песней стала "Елочка-елка, лесной аромат" из мультфильма "Новогодняя сказка" и "Три белых коня" в исполнении Ларисы Долиной.
Еще двумя песнями, которым россияне отдали предпочтение в Новый год, стали "Маленькой елочке холодно зимой" и "Пять", исполненная Людмилой Гурченко.
2% опрошенных выбрали песни "Новогодние игрушки" и "Снег кружится".
Еще по 2% голосов у иностранных хитов: "Happy New Year" от ABBA, "Last Christmas" от Wham! и "Jingle Bells". А 10% россиян затруднились ответить на вопрос.
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