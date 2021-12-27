Собянин объявил голосование по проектам благоустройства Басманного и Красносельского районов

Москвичей призвали активнее высказывать свое мнение

Москва продолжает преображаться, становиться более комфортным и красивым городом. Все проекты по благоустройству проходят общественное обсуждение на платформе "Активный гражданин". Осенью москвичи уже голосовали по некоторым проектам, запланированным на 2022 год. Сейчас мэр Сергей Собянин представляет еще один важный проект.

В 2022 г. начнут приводить в порядок Басманный и Красносельский районы. Улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик станут выглядеть по-новому, сохраняя при этом дух купеческой Москвы.

Для этих районов характерен яркий контраст: исторические усадьбы здесь соседствуют с современными бизнес-центрами, вузами и жилыми домами, а улицы, с одной стороны, пропускают большие потоки машин, с другой, тут любят прогуливаться москвичи и туристы. После благоустройства станет удобнее всем.

Без ущерба для транспорта на главных улицах расширят пространство для пешеходов, а также создадут новые пешеходные зоны. Тротуары отремонтируют, вдоль высадят деревья и кустарники. Такие изменения произойдут на улице Казакова (у церкви Вознесения Господня на Гороховом поле) и рядом с Государственным университетом землеустройства, а также на Спартаковской улице.

Чтобы небольшие улицы оставались тихими и шум не мешал комфорту гуляющих пешеходов, там появится больше лежачих полицейских. Это поможет ограничить автомобильный трафик. В парковочных зонах установят зарядные станции для электромобилей.

На некоторых улицах асфальт на тротуарах заменят на экологически чистое и безопасное мощение, причем для каждого разработают индивидуальный рисунок. Тротуары в скверах заменят клинкером – в память об исторической Немецкой слободе.

В районах изменится даже освещение: на улицах оно будет ярким, в скверах – мягким и приглушенным.

Все проекты благоустройства тщательно продуманы и выверены, над ними работали специалисты разных архитектурных институтов и бюро. Но окончательное решение – за москвичами. На портале "Активный гражданин" можно ознакомиться с планами благоустройства и проголосовать.