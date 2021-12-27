Дама решила продемонстрировать свои главные достоинства

Очередной скандальный инцидент произошел в украинском государстве. Там помощница заместителя главы Министерства образования Игоря Гарбарука решила явиться на деловое мероприятие в максимально откровенном наряде.



Украинская чиновница Кристина Тишкун разместила на своей странице в социальной сети провокационные фотографии с рандеву с главой Львова Андреем Садовым. Чрезмерно откровенный наряд возмутил публику, и на смелую госслужащую посыпались негативные комментарии.

Стоит отметить, что у людей действительно был повод для негодования. На официальное мероприятие с высокопоставленными лицами дамочка явилась в черном платье с декольте почти до пупка. Судя по всему, украинская госслужащая решила обойтись без верхнего элемента нижнего белья – таким образом зона декольте стала выглядеть максимально откровенно.

В комментариях к пикантной публикации люди начали делиться своим негодованием. Некоторые предположили, что в прошлом девушка оказывала приватные услуги богачам и высокопоставленным лицам.

Такой повышенный интерес без тени восхищения расстроил помощницу замминистра образования Украины. В итоге дамочка решила закрыть доступ к своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Судя по всему, тяжелое положение в Незалежной приводит к тому, что люди забывают о нормах приличий. Недавно взбешенная политикой киевских властей украинка нецензурным жестом показала свое отношение к происходящему.