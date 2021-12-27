Самолет МС-21-300 с крылом из углеродного волокна совершил первый полет

Самолет МС-21-300 с крылом из углеродного волокна совершил первый полет
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Композиты были созданы на предприятии Росатома

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300, детали которого на 30% состоят из композитных материалов, прошел программу наземных тестов и 25 декабря 2021 г. успешно осуществил первый полет.

Особенностью лайнера является крыло большого удлинения, улучшившее аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Реализовать это решение конструкторам удалось за счет использования отечественных композитов.

"Росатом импортозаместил углеродные материалы в создании консолей крыла, элементов механизации и панелей центроплана МС-21-300. Это – первый в мире лайнер в сегменте среднемагистральных самолетов с композитным крылом",

– подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Консоли крыла и центроплан МС-21-300 из углеродного волокна UMATEX производит предприятие "АэроКомпозит-Ульяновск". Для изготовления кессона крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Специалисты компании UMATEX (композитный дивизион Росатома) в рамках объявленной в России программы импортозамещения смогли сформировать полную технологическую цепочку, начиная с производства отечественного полиакрилонитрила (ПАН-прекурсора) – стратегического сырья для получения углеродного волокна и продуктов на его основе. Это стало важным шагом для укрепления технологической независимости отечественной промышленности, отметил Алексей Лихачев.

Источник: Росатом ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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