"Со взглядом в будущее": в Белоруссии анонсировали необычное новогоднее поздравление Лукашенко

"Со взглядом в будущее": в Белоруссии анонсировали необычное новогоднее поздравление Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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До Нового 2022 года остались считанные дни. Руководители всех стран за несколько минут до боя курантов подводят итоги уходящего года. В Белоруссии поздравление главнокомандующего пройдет не в том формате, к которому за многие годы привыкли местные жители. По некоторым данным, вместе с Александром Лукашенко на экране люди увидят и других высокопоставленных лиц.

Такой информацией с белорусскими гражданами поделилась пресс-секретарша главы государства Наталья Эйсмонт. Стоит отметить, что в прошлом году Батька уже отошел от привычного формата. Судя по всему, в этот раз он также хочет использовать необычный способ поздравления жителей Республики.

Если отталкиваться от слов Эйсмонт о том, что в этом году будет сохранен формат прошлого года, то можно сделать вывод о решении пригласить гостей на запись праздничного послания.

Высокопоставленная белоруска также отметила, что в своем поздравительном слове глава государства обязательно поделится планами страны на предстоящий период и произнесет объединяющую граждан речь.

"Это обращение будет со взглядом в будущее", – приводит слова пресс-секретарши агентство "Белта".

Представительница администрации главнокомандующего Белоруссии подчеркнула, что уходящий год был достаточно сложным для Республики. Однако, несмотря на все невзгоды, государству удалось с достоинством пройти выпавшие на его долю испытания.

К слову, недавно в прессе появилась информация о том, что российский лидер Владимир Путин согласился поддержать белорусского президента в его стремлении остаться во власти до 2025 года.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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