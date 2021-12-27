Собянин рассказал о переоснащении спасательной службы Москвы

Собянин рассказал о переоснащении спасательной службы Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
В ближайшее время пожарно-спасательные отряды появятся и в Новой Москве

27 декабря Россия отмечает День спасателя. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником специалистов, обеспечивающих безопасность жителей города, и рассказал о том, что делается для облегчения их службы.

Спасением людей в Москве занимаются ГКУ "Пожарно-спасательный центр" (ПСЦ), ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" (МГПСС), ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ). Они работают в тесной связке, обеспечивая безопасность на земле, воде и в воздухе.

Эффективность этих служб с 2011 года заметно увеличилась. Так, число погибших на пожарах снизилось за этот период на 35%, погибших на воде стало меньше на 62%. Достичь таких результатов удалось благодаря высокому профессионализму спасателей столицы, а также оснащению службы современной техникой.

На тушение пожаров повышенной сложности сейчас выезжает автомобиль быстрого реагирования с установкой пожаротушения с гидроабразивной резкой АБР-Кобра. Она подает струю из абразивной смеси и воды под давлением 500 атмосфер, которая может прорезать в толстой металлической двери или 60-сантиметровой кирпичной стене отверстие диаметром 5 мм. Через него подается вода в виде распыленной струи. В результате образуется туман, который препятствует поступлению кислорода к огню. После такого тушения помещение остается почти сухим, а самим пожарным даже не требуется входить в горящее здание.

Для эвакуации людей из зданий, к которым не может подъехать пожарная машина, используется компактный телескопический подъемник "Спайдер".

На ДТП быстрее всех реагируют экипажи на пожарно-спасательном мотоцикле: они могут оказать первую помощь пострадавшим, ликвидировать пожар, вызвать подкрепление.

Для оказания помощи на территории лесопарков московские спасатели получили снегоходы "Беркут" и "Тайга", а также снегоболотоходы "Узола", которые незаменимы как доставки спасательного оборудования в труднодоступные места, так и для наземной эвакуации пострадавших.

Для тушения пожаров на воде и вблизи акватории Москвы-реки есть пожарно-спасательное судно "Полковник Чернышев". У него имеются три лафетных ствола, из которых он выбрасывает воду. Также он оснащен мощными насосами, чтобы наполнять водой пожарные автомобили, съемной дайвинговой площадкой для водолазов и даже заградительными бонами на случай разлива нефтепродуктов.

Есть у московских спасателей и быстроходные катера, а также суда на воздушной подушке "Славир-6", "Славир-9" и "Джеттер", которые могут передвигаться по воде и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед.

Большое значение имеет спасательная авиация. Ежедневно в постоянной готовности к вылету находятся два пожарных и три санитарных вертолета, всего же в парке авиацентра 11 вертолетов.

При этом столичная служба спасателей продолжает развиваться.

"В 2022-м году планируется создание новых пожарно-спасательных отрядов в Новой Москве. Ежедневно на дежурство будут заступать около 100 пожарных и спасателей",

– сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Он добавил, что в следующем году планируется ввести в строй поисково-спасательную станцию "Марьино", в зону ответственности которой войдут акватория Москвы-реки на юго-востоке города.

Ранее сборная спасателей Москвы завоевала первое место на чемпионате России по многоборью.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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