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Белорусский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к одиннадцати годам колонии строгого режима, о чем стало известно сегодня, 27 декабря.
Приговор был оглашен Минским городским судом. До этого мать обвиняемого рассказала журналистам, что собирается присутствовать на вынесении приговора.
Следственный комитет республики ранее обвинил 21-летнего россиянина в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. В мае его задержали в Минске.
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