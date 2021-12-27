Молодого человека обвинили в разжигании социальной вражды

Белорусский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к одиннадцати годам колонии строгого режима, о чем стало известно сегодня, 27 декабря.

Приговор был оглашен Минским городским судом. До этого мать обвиняемого рассказала журналистам, что собирается присутствовать на вынесении приговора.

Следственный комитет республики ранее обвинил 21-летнего россиянина в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. В мае его задержали в Минске.