Белорусский суд отправил 21-летнего россиянина в колонию

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Молодого человека обвинили в разжигании социальной вражды

Белорусский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к одиннадцати годам колонии строгого режима, о чем стало известно сегодня, 27 декабря.

Приговор был оглашен Минским городским судом. До этого мать обвиняемого рассказала журналистам, что собирается присутствовать на вынесении приговора.

Следственный комитет республики ранее обвинил 21-летнего россиянина в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. В мае его задержали в Минске.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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