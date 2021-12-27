В Москве открывается новый музей Михаила Булгакова

В Москве открывается новый музей Михаила Булгакова
Фото: АГН Москва
Постоянная экспозиция будет работать в бывшей квартире писателя на Большой Пироговской улице

С 28 декабря музей М.А. Булгакова открывает новую экспозицию в бывшем доме купца Решетникова на Большой Пироговской улице, где в квартире №6 жил и работал писатель.

Посетители увидят коридор, кабинет и комнату, где размещались столовая и спальня. Там представлены подлинные вещи, которыми пользовался Булгаков, его родственники и друзья. В квартире звучат хроникальные записи – фразы из воспоминаний о Булгакове и его жизни на Большой Пироговской.

В этой квартире писатель жил 7 лет, здесь были созданы "Бег", "Багровый остров", "Кабала святош", "Полоумный Журден", "Адам и Ева", "Блаженство", "Александр Пушкин", первые редакции романа "Мастер и Маргарита".

Экспозиция, посвященная творчеству писателя, будет постоянной. Также там будут работать временные выставки. Первая будет посвящена его жене Любови Белозерской, которая жила в этой квартире и после расставания с Булгаковым.

Музей Булгакова – единственный государственный мемориальный музей писателя в России. Он учрежден в 2007 году в легендарной квартире № 50 в доме 10 на Большой Садовой. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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