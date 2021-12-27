Как работает платформа «Город идей» для обращений москвичей

За 7 лет в столице реализованы тысячи предложений, поступивших от населения

Более 113 тыс. идей и предложений прислали москвичи на платформу "Город идей" за 7 лет ее работы. Свыше трех тысяч из них уже воплощено, еще 1,5 тыс. находится в работе. Об этом рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Активнее всего москвичи высказываются по поводу экологии, здравоохранения, транспорта, городских услуг, образования, культуры, электронных проектов.

"Благодаря москвичам появились новые маршруты общественного транспорта, разработан московский стандарт детского отдыха, преобразились центры госуслуг, детские и взрослые поликлиники, библиотеки, парки",

– рассказал Пищелко в комментарии ТАСС.

В 2021 году одним из самых популярных стал проект "Волонтеры Москвы". К нему присоединились 18 785 участников. Они предложили 1 032 идеи, 56 из которых вошли в план реализации.

При этом самым популярным за все семь лет стал проект "Московские поликлиники", который проходил в марте 2015 года. Участие в нем приняли более 58 330 человек, было предложено свыше 27 800 идей.

Предложения, поступающие на платформу "Город идей" оценивают сами москвичи. Идеи, набравшие наибольшее количество голосов, реализуются. Так, в текущем году было выдвинуто более 4 тыс. инициатив, 423 из них взяты в работу.