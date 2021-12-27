Глава государства исполнил мечту ребенка

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний", цель которой заключается в исполнении заветных мечтаний детей. Во время телефонного разговора с мальчиком из Бурятии Осором Аюшеевым глава государства не смог сдержать смех.

Пятилетний ребенок захотел попробовать себя в роли пожарного. Российский лидер, которому достался шарик с желанием Осора, решил помочь ему.

Специально для Аюшеева была проведена экскурсия в одну из пожарных частей столицы Бурятии. Также малыш посетил музей истории пожарной охраны. Мальчику даже удалось поучаствовать в ликвидации возгорания.

27 декабря, в день спасателя, Владимир Владимирович позвонил Осору, чтобы узнать его впечатления от поездки, передает РИА "Новости".

"Я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным", – произнес Путин.

Услышав "отчет" ребенка, президент РФ похвалил его. В конце разговора российский лидер пожелал Аюшееву оставаться здоровым. В ответ мальчик заявил: "И ты будь здоров".

Это рассмешило Владимира Владимировича. Глава государства оценил тот факт, что Осор не растерялся, забавно выйдя из ситуации.

Также стало известно, что Путин подарил квартиру 14-летнему Марку Кобленеву и его матери. Они проживали у друзей в Московской области. Также президент в рамках "Елки желаний" презентовал школьнику гитару, о которой он давно мечтал.