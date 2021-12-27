Министра из Австралии напугал гигантский паук – видео

Министра из Австралии напугал гигантский паук – видео
Фото: pixabay.com
Госдеятельница попыталась держать себя в руках, но у нее ничего не вышло

В Австралии огромный паук залез на министра здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д'Ат. Из-за этого госдеятельнице пришлось прервать свое выступление на брифинге.

Видео было опубликовано на странице агентства Reuters в Twitter. Уточняется, что паук-охотник оказался на ноге Д'Ат.

Данный инцидент вызвал настоящий переполох. Сначала министр спокойно произносила свою речь. В какой-то момент Иветт опустила голову и увидела страшного членистоногого. Несмотря на то, что политик пыталась сохранять спокойствие, на ее лице читалась паника.

"Кто-нибудь может снять с меня паука? Я ненавижу их и буду продолжать делать вид, что на мне нет паука", – нервно произнесла Д'Ат.

Министр в шутку попросила всех присутствующих предупредить ее, когда паук окажется около лица. К госдеятельнице пришел на помощь один из коллег.

Внезапно Иветт вскрикнула и попятилась – по всей видимости, хищника удалось скинуть с ее ноги. После этого политик извинилась и продолжила свое выступление.

По некоторым данным, женщину напугал гигантский крабовый паук. Однако сам нарушитель спокойствия на видео не попал. 

В комментариях под публикацией пользователи Сети отметили, что ни при каких условиях не поедут в Австралию. 

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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