В Австралии огромный паук залез на министра здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д'Ат. Из-за этого госдеятельнице пришлось прервать свое выступление на брифинге.

Видео было опубликовано на странице агентства Reuters в Twitter. Уточняется, что паук-охотник оказался на ноге Д'Ат.

Данный инцидент вызвал настоящий переполох. Сначала министр спокойно произносила свою речь. В какой-то момент Иветт опустила голову и увидела страшного членистоногого. Несмотря на то, что политик пыталась сохранять спокойствие, на ее лице читалась паника.

"Кто-нибудь может снять с меня паука? Я ненавижу их и буду продолжать делать вид, что на мне нет паука", – нервно произнесла Д'Ат.

Министр в шутку попросила всех присутствующих предупредить ее, когда паук окажется около лица. К госдеятельнице пришел на помощь один из коллег.

ICYMI: A large huntsman spider on the leg of Queensland Health Minister Yvette D'Ath caused a stir at a press briefing in the Australian state pic.twitter.com/PqIf95EsRe