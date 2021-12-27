Националист заявил, что не ожидал такого от супруги

Известный российский националист Егор Просвирнин, скончавшийся в 35-летнем возрасте в Москве, за несколько часов до гибели рассказал на своей странице в социальных сетях о ссоре с супругой.

Так, журналист поведал утром в своем аккаунте в "Твиттер", что его супруга находилась в нетрезвом состоянии и позволяла себе некие "русофобские высказывания", чем сильно задела мужа. Просвирнин тогда же заявил, что, на его взгляд, жена просто хотела его сильно разозлить, однако позволила себе перейти черту, что нанесло ему душевную травму.

"Знаете, речь идет даже не о красных линиях. Вы днем и ночью живете с женщиной в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совершенно не знали. Очень неприятное чувство, никому не рекомендую его испытывать. И, надеюсь, вы никогда его не испытаете", – говорится в сообщении погибшего.

Напомним, Просвирин скончался в Москве 27 декабря – его тело было обнаружено под окнами съемной квартиры в центре города.

Журналист известен как основатель националистического интернет-ресурса "Спутник и погром" (запрещено в РФ), в котором работал главным редактором. Поддержал воссоединение Крыма с Российской Федерацией. В 2017 году общественно-политическое издание было закрыто Роскомнадзором. В последние годы Просвирин занимался ведением трансляций на платформе YouTube.

Знакомые националиста утверждают, что погибший женился несколько лет назад. Приведенные записи были оставлены им рано утром в социальной сети "Твиттер" на английском языке.