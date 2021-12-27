Всего в области коронавирус выявлен у 1616 человек

В Московской области антилидерами по количеству инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки стали Балашиха, Пушкино и Серпухов. Свежие данные представил региональный Минздрав в понедельник, 27 декабря.

В Балашихе заболели 127 человек, в Пушкино – 76, в Серпухове – 75, в Подольске – 67, в Дмитровском округе – 64, в Красногорске – 58, в Орехово-Зуевском округе – 56, в Коломне, Одинцовском, Раменском и Сергиево-Посадском округах – по 52, в Истре – 51.

Далее идут Королев (44 новых случая), Люберцы, Мытищи и Шатура (по 43), Жуковский (38), Домодедово (37), Наро-Фоминский округ и Реутово (по 32), Дубна и Талдомский округ (по 29), Зарайск, Клин и Лыткарино (по 28), Ивантеевка, Солнечногорск и Чехов (по 27), Богородский округ и Ступино (по 26), передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В целом в регионе коронавирус выявлен у 1616 граждан.

По всей России COVID-10 подтвержден у 23 210 человек, сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные оперштаба. Выздоровели за прошедшие сутки 33 715 заболевших, умерли – 937.