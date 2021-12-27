Кличко поздравил украинцев с 2220 годом

Кличко поздравил украинцев с 2220 годом
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Выступление политика разошлось на цитаты

Мэр Киева Виталий Кличко из-за странных высказываний с завидным постоянством попадает в курьезные ситуации. Некоторые запутанные речи знаменитого украинского боксера уже обрели большую популярность в интернете. Однако градоначальник не останавливается на достигнутом и радует своих поклонников новыми цитатами. 

Очередной конфуз киевского главы случился во время поздравления горожан с наступающим Новым годом. Политик вышел на сцену, чтобы произнести перед публикой речь, и все бы ничего, но он, вероятно, забыл, какой год приготовился встречать.

Автор фразы про завтрашний день переплюнул свое достижение и посмотрел вперед на двести лет. Кличко так и не смог четко разобраться с наступающим годом. Сначала он сказал про 2220-й, но сразу поспешил исправить свою оплошность. К сожалению, не исправил. Второй вариант звучал как 2222-й. 

Присутствующие в зале гости, естественно, снимали выступление политика. Новая цитата Кличко сразу же попала в социальные сети. Фрагмент выступления в своем телеграмм-канале опубликовало украинское издание "Страна". Журналисты пошутили, что глава киевской администрации изобрел новый календарь.

К слову, раннее Кличко перепутал слова, выступая в прямом эфире.

Источник: Страна ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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