Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Недавно королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с рождественским поздравлением. Эксперты обратили внимание на одну деталь, которая присутствовала в наряде Ее Величества.
Монаршая особа записала видеообращение к жителям Великобритании. Специально для создания праздничного ролика Елизавета II надела на себя красное платье. Элегантный образ она дополнила жемчужными бусами и брошью с сапфирами. Последнее украшение является необычайно ценным для главы Великобритании.
Как пишет Page Six, сапфировая брошь напоминает королеве о покойном муже принце Филиппе. Так, например, в 1947 году во время медового месяца Елизавета II украсила свой прикид как раз этим ювелирным изделием.
В 2007 году, когда супруги праздновали бриллиантовую свадьбу, монаршая особа была запечатлена в компании избранника в бледно-голубом наряде с любимой брошью. Примечательно, что этот снимок стоял на столе во время видеообращения Елизаветы II.
Неизвестно, откуда у Ее Величества взялось данное украшение. Можно предположить, что брошь ей подарил принц Филипп.
Напомним, супруг королевы Великобритании ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. Его тело погребли в часовне Святого Георгия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Елизавета II готовится сложить с себя полномочия главы Великобритании.
Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса