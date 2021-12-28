Монаршая особа почтила память любимого супруга

Недавно королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с рождественским поздравлением. Эксперты обратили внимание на одну деталь, которая присутствовала в наряде Ее Величества.

Монаршая особа записала видеообращение к жителям Великобритании. Специально для создания праздничного ролика Елизавета II надела на себя красное платье. Элегантный образ она дополнила жемчужными бусами и брошью с сапфирами. Последнее украшение является необычайно ценным для главы Великобритании.

Как пишет Page Six, сапфировая брошь напоминает королеве о покойном муже принце Филиппе. Так, например, в 1947 году во время медового месяца Елизавета II украсила свой прикид как раз этим ювелирным изделием.

В 2007 году, когда супруги праздновали бриллиантовую свадьбу, монаршая особа была запечатлена в компании избранника в бледно-голубом наряде с любимой брошью. Примечательно, что этот снимок стоял на столе во время видеообращения Елизаветы II.

Неизвестно, откуда у Ее Величества взялось данное украшение. Можно предположить, что брошь ей подарил принц Филипп.

Напомним, супруг королевы Великобритании ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. Его тело погребли в часовне Святого Георгия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Елизавета II готовится сложить с себя полномочия главы Великобритании.