Чтобы избавиться от неприятной проблемы, важно регулярно выпивать определенные разновидности чая

Китайские ученые рассказали, какой напиток может снизить риск развития гипертонии. Результаты исследования опубликовало издание Daily Express.

Эксперты из Поднебесной пришли к выводу, что зеленый чай и улун содержат в своем составе полифенолы – мощные антиоксиданты, благодаря которым кровяное давление поддерживается на нормальном уровне. Если регулярно употреблять данные разновидности чая, то можно избавиться от неприятной проблемы.

Исследования показали – люди, которые на протяжении года выпивали не меньше полчашки чая или улуна в день, были менее подвержены развитию гипертонии. Причем риски снижались на 46%.

А если выпивать более двух с половиной чашек одного из упомянутых напитков, то риск возникновения гипертонии будет на 65% ниже, чем у тех, кто отказывался от данных чаев.

В эксперименте приняли участие 1507 мужчин и женщин из Китая. Жители Поднебесной должны были рассказать о своих привычках, связанных с употреблением чая.

В листьях зеленого чая содержатся так называемые катехины. Они расслабляют мышцы, которые выстилают кровеносные сосуды, что снижает артериальное давление.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали замедляющие старение напитки и продукты. В их число вошли зеленый чай, курица, помидоры, цельнозерновой хлеб, оливковое масло, бобовые и другие виды съестного.