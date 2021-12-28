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Китайские ученые рассказали, какой напиток может снизить риск развития гипертонии. Результаты исследования опубликовало издание Daily Express.
Эксперты из Поднебесной пришли к выводу, что зеленый чай и улун содержат в своем составе полифенолы – мощные антиоксиданты, благодаря которым кровяное давление поддерживается на нормальном уровне. Если регулярно употреблять данные разновидности чая, то можно избавиться от неприятной проблемы.
Исследования показали – люди, которые на протяжении года выпивали не меньше полчашки чая или улуна в день, были менее подвержены развитию гипертонии. Причем риски снижались на 46%.
А если выпивать более двух с половиной чашек одного из упомянутых напитков, то риск возникновения гипертонии будет на 65% ниже, чем у тех, кто отказывался от данных чаев.
В эксперименте приняли участие 1507 мужчин и женщин из Китая. Жители Поднебесной должны были рассказать о своих привычках, связанных с употреблением чая.
В листьях зеленого чая содержатся так называемые катехины. Они расслабляют мышцы, которые выстилают кровеносные сосуды, что снижает артериальное давление.
Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали замедляющие старение напитки и продукты. В их число вошли зеленый чай, курица, помидоры, цельнозерновой хлеб, оливковое масло, бобовые и другие виды съестного.
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