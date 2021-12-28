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На линии соприкосновения России и Китая образовывалась огромная пробка из более чем тысячи фур после того, как КНР закрыла сразу четыре таможенных пункта в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Грузовые автомобили могут попасть нашу страну только через одну точку пропуска, Суйфыньхэ, которая, естественно не справляется с повышенной нагрузкой.
Соответствующую информацию журналистам сообщили сами перевозчики. В ФТС также подтвердили, что на границе двух стран образовалась пробка, однако число застрявших фур меньше, уверены в ведомстве.
Пропускная способность таможни – одна-две машины в день. По данным издания "Свободная пресса", приоритет отдается фурам с продуктами питания. Грузовики с остальными товарами ждут на границе неделями. Это значит, что заказы россиян с популярных китайских сайтов могут попросту не приехать к Новому году.
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