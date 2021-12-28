Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи
Фото: mos.ru
Две зеленые зоны свяжет единый пешеходный маршрут

Когда-то на Северо-Западе Москвы слева от Волоколамского шоссе было большое зеленое пространство. Потом оно оказалось разбито на части, там расположились военные госпитали, больницы. Но москвичи по-прежнему любят здесь бывать, чтобы отдохнуть на природе. Для их удобства решено провести реабилитацию территорий и проложить через Щукинский парк и Всехсвятскую рощу единый пешеходный маршрут. Проект благоустройства представил на своем сайте мэр Сергей Собянин.

В первую очередь, планируется снять старый асфальт и заменить его на гравийный отсев, терравей и другие экологичные виды покрытий. Стихийно вытоптанные тропинки облагородят. Старые больные и высохшие деревья уберут, вместо них посадят сотни молодых деревьев.

Для любителей активного отдыха приведут в порядок спортивные площадки. Обновят также игровые зоны для детей и оборудуют зоны для спокойного отдыха.

Об обитателях парка тоже позаботятся. Например, здесь всегда было много самодельных кормушек для птиц и белок. Традицию решено не нарушать. Поэтому самые качественные из них оставят, а для желающих повесить новую установят стенды с объяснением, какие кормушки наиболее безопасны.

"Реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи позволит улучшить экологию этой природной территории и сделать отдых на свежем воздухе более комфортным и разнообразны",

– убежден Сергей Собянин.

Благоустроить эту территорию планируется в 2022 году. Сейчас москвичи могут ознакомиться с предложениями специалистов и высказать свое мнение. Голосование на портале "Активный гражданин" уже открыто.

Всего с 2011 года в городе комплексно благоустроили 441 улицу и общественное пространство. Кроме того, работы провели более чем в четырех тысячах дворов. В следующем году планируется обновить еще около 100 знаковых объектов, парковых и озелененных зон.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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