В Москве стартовал конкурс на лучшее оформление магазинов и ресторанов

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Московские предприниматели могут побороться за признание новогоднего оформления своего магазина или ресторана лучшим среди конкурентов. Для этого нужно подать заявку на mos.ru с 27 декабря по 13 января. Победителя же выберут жители столицы, голосуя на портале "Активный гражданин".
В конкурсе предусмотрено пять номинаций: "Лучшее оформление несетевого магазина", "Лучшее оформление сетевого магазина", "Лучшее оформление торгового центра", "Лучшее оформление предприятия общественного питания", "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг". Специальная комиссия изучит поданные заявки и сформирует шорт-лист, который будет представлен для электронного голосования на "Активном гражданине".
С помощью москвичей будет определено 15 призеров – по три в каждой номинации. Лучшие из лучших получат поощрение в размере 5 миллионов рублей. Тем, кто займет второе место, вручат по 3 миллиона рублей, за "бронзу" – по 2 миллиона. Победителей объявят 5 февраля.
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