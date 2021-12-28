В Москве стартовал конкурс на лучшее оформление магазинов и ресторанов

Выбрать победителя можно будет на портале "Активный гражданин"

Московские предприниматели могут побороться за признание новогоднего оформления своего магазина или ресторана лучшим среди конкурентов. Для этого нужно подать заявку на mos.ru с 27 декабря по 13 января. Победителя же выберут жители столицы, голосуя на портале "Активный гражданин".

В конкурсе предусмотрено пять номинаций: "Лучшее оформление несетевого магазина", "Лучшее оформление сетевого магазина", "Лучшее оформление торгового центра", "Лучшее оформление предприятия общественного питания", "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг". Специальная комиссия изучит поданные заявки и сформирует шорт-лист, который будет представлен для электронного голосования на "Активном гражданине".

С помощью москвичей будет определено 15 призеров – по три в каждой номинации. Лучшие из лучших получат поощрение в размере 5 миллионов рублей. Тем, кто займет второе место, вручат по 3 миллиона рублей, за "бронзу" – по 2 миллиона. Победителей объявят 5 февраля.