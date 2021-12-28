Собянин рассказал о применении цифровых технологий в московском здравоохранении

У врачей появилась возможность сосредоточиться на оказании помощи пациентам

В Москве идет активная модернизация системы здравоохранения. Медицинские учреждения оснащаются новой техникой, в городе внедряют единые стандарты оказания помощи пациентам. Еще одно очень важное направление: цифровая трансформация.

Современные электронные сервисы, конечно, не могут заменить врача, но способны облегчить его труд, позволяя больше сосредоточиться непосредственно на контакте с больным. Например, столичным врачам уже не приходится писать рецепты от руки, а искусственный интеллект помогает анализировать КТ-снимки.

В целом за последние 10 лет в городе сформировалась настоящая цифровая инфраструктура, которая объединила все городские медицинские организации на одной платформе ЕМИАС - Единой медицинской информационно-аналитической системе.

С января 2020 года москвичи могут получить доступ к своей электронной медицинской карте, где указаны все результаты исследований, назначения врача. Популярный раздел – "Дневник здоровья", куда москвичи могут самостоятельно вносить данные о температуре тела и сатурации, артериальном давлении, уровне сахара в крови. Благодаря функции синхронизации информацию можно добавлять при помощи смарт-часов.

Еще один очень важный сервис, помогающий врачам в работе, - Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). С 2015 года в него загрузили свыше 15,5 млн исследований лучевой диагностики. К ЕРИС подключены все цифровые диагностические устройства московских медицинских организаций.

Таким образом, благодаря цифровизации здравоохранения врачи постепенно избавляются от бумажной работы, а пациенты – от необходимости лишний раз посещать поликлинику, чтобы узнать результаты анализов или распечатать справку.

Создан в Москве и единый регистр инфицированных коронавирусом. Если человек сдает положительный ПЦР-тест, его сразу информируют об этом по СМС и дают рекомендации по лечению. Если человек, включенный в регистр, находится в тяжелом состоянии, к нему сразу выезжает скорая.

Еще в марте прошлого года в Москве появился телемедицинский центр, специалисты которого могут удаленно наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. За прошедшее время сотрудники центра провели более 2,3 млн консультаций.

Внедрили в Москве и ряд цифровых сервисов с использованием искусственного интеллекта – от компьютерного зрения для описания снимков до систем поддержки принятия врачебных решений. Сейчас нейросети помогают врачам выявлять коронавирус, рак легкого, остеопороз, признаки ишемической болезни сердца, рак молочной железы, различные патологии легких.

Увидеть сюжет о том, как внедрение цифровых технологий улучшает работу московского здравоохранения, можно на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.