Героями фотовыставки "Посол мечты" стали участники проекта "Мечтай со мной" и акции "Елка желаний"

Экспозиция на смотровой площадке PANORAMA360 в Москва-Сити продлится с 28 декабря по 15 января

28 декабря на 89-м этаже Башни Федерации в "Москва-Сити", где расположена смотровая площадка PANORAMA360, открывается фотовыставка "Посол мечты". Она рассказывает об участниках проекта "Мечтай со мной" и акции "Елка желаний", а также людях, которые творят добрые дела.

Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает воплотить в жизнь нематериальные мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых людей старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Акция "Елка желаний" приурочена к Новому году.

С 2018 года власти страны, депутаты, общественники, представители коммерческих организаций и просто неравнодушные граждане исполнили уже более 22 тысяч желаний. С каждым годом заявок поступает все больше. В этом году количество поданных обращений на "Елку желаний" превысило 100 000.





Посетители выставки смогут ознакомиться с фотоотчетом о прошедших акциях, а также сами стать #ПосломМечты, подарив новогоднее чудо тем, кто в этом особенно нуждается.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний".