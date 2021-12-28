Новый год рядом с домом: в столичных округах подготовлена интересная праздничная программа

Спектакли, концерты, выставки, уличные гулянья - каждый найдет развлечение по своему вкусу в шаговой доступности

Москва готовится к встрече Нового года. Чтобы весело и с пользой провести время, вовсе не обязательно ехать в центр. В каждом округе столицы пройдут праздничные мероприятия, интересные и детишкам, и взрослым.

Увидеть в новогоднюю ночь фейерверк можно будет буквально из любой точки города. Ровно в 1:00 будут пущены залпы в парке Сокольники и Перовском, в Измайлово и усадьбе Воронцова, в Коломенском и Царицыно, на Ходынском поле и Парке Победы, а также на многих других площадках.

Районные дома культуры и концертные залы подготовили специальные новогодние представления на период каникул. Так, в КЦ "Зодчие" в ЗАО покажут интерактивное представление "Новогодние проделки Злючки-Колючки" и "Сказку о белом тигре" Московского театра иллюзии.

В библиотека № 134 в ЮВАО 3 января можно будет увидеть детский музыкальный моноспектакль "Щелкунчик…Начало" по мотивам сказки Гофмана. Это же представление покажут 7 января в библиотеке №129. А галерея "Загорье" в ЮАО в 5 января приглашает на кукольный спектакль "Гном Гномыч и Изюмка".

Любители фотоискусства и живописи тоже найдут занятие по душе в шаговой доступности от дома. Так, в МВЦ "Тушино" (СЗАО) до 9 января будет работать выставка московских художников, которые постарались передать волшебное преображение природы и окружающего мира зимой, когда все покрывается снегом и появляются необычные графические силуэты.

В музее-усадьбе "Кусково" продолжается цикл ежегодных декабрьских "Авторских ёлок". В Малиновой гостиной Дворца можно будет полюбоваться коллекцией стеклянных игрушек на египетскую тему.

В Рождество 7 января КЦ "Акулово" в ВАО устроит настоящий фольклорный праздник, прийти можно всей семьей. А 8 января КЦ "Митино" устраивает интерактивную развлекательную программу для детей "В снежном царстве, морозном государстве".

Посетители Дарвиновского музея узнают интересные факты о шишках, в том числе кулинарные рецепты с ними, и увидят огромное разнообразие форм и размеров шишек, собранных по всему миру. А выставка в Коломенском "Три века русской елки" расскажет о старинных традициях празднования Нового года и поможет разобраться в значениях новогодних обрядов.

Узнать, какие праздничные мероприятия будут проходить в столичных районах, можно на сайтах префектур и афише портала mos.ru.