Новогодняя программа в Новой Москве будет насыщенной и интересной

Увлекательные праздничные мероприятия можно посетить всей семьей в шаговой доступности от дома

В Новый год так хочется веселья и праздника, при этом желательно недалеко от дома, чтобы не пропустить любимую программу по телевизору и вовремя уложить детишек спать. У жителей Новой Москвы есть такая возможность – местные организации культуры подготовили для них разнообразную программу новогодних мероприятий.

Чтобы увидеть фейерверк в новогоднюю ночь, жителям ЗелАО и ТинАО вовсе не нужно ехать в центр столицы. Праздничные расчеты будут установлены по адресу Озерная аллея, д. 4 стр.2, а также в Троицке на Физической улице около Пожарной части № 42 и в г. Московский у Центра спорта "Московский". Ровно в 1:00 они расцветят небо яркими огнями.

ДК "Кленово" в ТинАО поможет создать праздничное настроение с помощью выставки анимационных репродукций, посвященных сказкам А.С.Пушкина. А 5 января организаторы из ДК организуют конкурс скульптур из снега "Снежный Арт-Бум".

КЦ "Зеленоград" ежедневно до 5 января будет показывать новогоднее представление "Сказочная гостиная Деда Мороза". В этих же числах "Ведогонь-театр" покажет спектакль "Волшебная ночь", где зрителям вместе с героями придется помочь ожившим игрушкам восстановить справедливость.

6 января в Выставочном зале Музея Зеленограда состоится семейный квест "SMS из прошлого", участники которого узнают интересные факты о том, как развивались методы передачи информации на расстоянии.

Это далеко не полная программа мероприятий, которые пройдут в шаговой доступности от дома жителей Новой Москвы. О том, что будет организовано в других районах города, можно узнать здесь.