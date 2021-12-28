В канун праздника электричества не будет ни в Киеве, ни в Киевской области

Весьма печальные новости пришли с территории украинского государства. Оказалось, что местные энергетики задумали зло подшутить над жителями Киева и области. Весьма затруднительно как-то иначе назвать решение планово отключить электроэнергию в двух регионах в период с 28 по 31 декабря.



Теперь выходит, что жители столицы Незалежной и соседнего региона должны будут готовиться к главному торжеству грядущего года в потемках. Всем известно, что активное приготовление блюд для новогоднего стола, а также украшение квартиры, уборка и многие другие активности происходят как раз за несколько дней до наступления Нового года.

Однако, судя по всему, такие частные проблемы простых украинцев абсолютно не интересуют власть предержащих. На официальном сайте группы компаний ДТЭК черным по белому написано, что плановые отключения электроэнергии в украинской столице и области пройдут именно в последние дни уходящего года.

Теперь несчастным жителям Киева и Киевской области придется подстраивать свои планы под схему отключения света. На сайте указано, что обрубать электричество будут в период с часу дня до семи вечера по местному времени.

Любопытно, что энергетический монополист Незалежной принадлежит скандально известному украинскому предпринимателю Ринату Ахметову. Недавно главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил, что именно этот олигарх якобы готовит государственный переворот и планирует свергнуть бывшего комика с поста президента страны.