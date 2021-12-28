Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты в 2022 году

Бывшие хранилища бумажных карт переоборудуют в места отдыха для медиков

Столичное здравоохранение проходит активную цифровую трансформацию. Одним их новшеств, особенно полюбившихся москвичам, стало внедрение электронных медицинских карт. С 2022 года от бумажных карт избавятся все детские поликлиники столицы.

Разбухшие медкарты с кучей вклеенных листочков уходят в прошлое. Сейчас в столице завершается оцифровка почти 200 млн медицинских документов, и уже в следующем году весь объем этой информации будет храниться в электронном виде, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Карту больше нельзя потерять, она не может выцвести, не надо больше ругаться в регистратуре с администратором, чья это собственность – моя или поликлиники. Карта всегда у вас будет под рукой",

– перечислила Анастасия Ракова очевидные плюсы для родителей маленьких пациентов.

Для медиков тоже радость: не нужно тратить время на записи от руки или на распечатывание и приклеивание бумажек. Башни из карт перед приемом не будут больше угрожать завалить весь стол. А огромные помещения, которые сейчас используются под картохранилища, теперь можно переоборудовать под комнаты отдыха и общения с коллегами.

Получить доступ к электронной карте москвичи могут в любое время суток на портале mos.ru или через в мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении цифровых технологий в сфере здравоохранения Москвы.