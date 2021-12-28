К оплате проезда картой "Тройка" подключат 9000 автобусов Подмосковья

Единая билетная система за полгода помогла сэкономить пассажирам в области более 1 млн рублей

Московская транспортная карта "Тройка" все активнее используется в других российских регионах. В Московской области пассажиры уже сейчас могут оплатить ею проезд в 4 тысячах автобусах, а в 2022 г. к этой системе подключат еще свыше 9 тыс. транспортных средств.

Для жителей Подмосковья оплата "Тройкой" очень удобна. Ежедневно миллионы из них едут в Москву на работу, на учебу, в театр, на прогулку. Использовать одну карту для проезда – это выгодно и комфортно. Поэтому решено эту систему развивать.

"В следующем году совместно с регионом планируется подключить к билетной системе еще более 9 тыс. транспортных средств, а в дальнейшем – ввести оплату картой “Тройка” на всех маршрутах Московской области",

– сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Единая билетная система в Московской области действует с февраля 2021 года более чем на 700 маршрутах. С июля для подмосковных держателей карт "Тройка" также заработала программа лояльности. Чем больше поездок совершает пассажир, тем выгоднее. В среднем экономия составляет по 400 руб. на человека в месяц, а в целом жители Подмосковья с помощью "Тройки" уже смогли сэкономить 1,1 млн рублей на оплате проезда.

Ранее проезд по карте "Тройка" решили протестировать в Новосибирске.