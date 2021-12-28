Кто-то решил поиздеваться над жителями Гейдельберга

Русскоязычный интернет-пользователь рассказал о ситуации с отоплением в Германии – оказалось, жителям Гейдельберга на фоне дефицита газа рассылают открытки с изображением российского лидера и надписью, которую можно перевести как "Включаешь отопление – поддерживаешь Путина".

К слову, в Гейдельберге у товаров из России весьма неплохой спрос – местные любит шоколад "Аленка", копченые колбасы, сельдь и тушенку. Однако с теплом в этом году беда – близкие друзья пользователя не могут себе позволить полноценный комфорт, так как вынуждены экономить на электроэнергии. И кто-то постоянно шлет по почте открытки с Путиным, будто издеваясь.

По словам интернет-пользователя, многие жители Германии желают выступить с открытой поддержкой в адрес России, однако опасаются последствий – мало ли, обвинят в любви к "агрессору", который якобы желает с помощью газа уничтожить всю территорию Европы.

"Им так намекнули. Да и согреться можно по-другому. У приятелей в доме камин. Теперь они покупают специальные брикеты для отопления. Чтобы соседи видели, что из трубы идет дымок. Значит, газ не переводят", – говорится в публикаци на портале "Медвежий угол".

В противном случае, рассказал автор, немцы могли бы нарваться на неприятности: к примеру, в один прекрасный день столкнуться с жалобой от соседей или напроситься на неприятный разговор с местной полицией. Пока что им остается, утверждает пользователь, только в близких кругах выражать свое мнение по поводу происходящего и включать зимой отопление на четыре часа: два – утром, и два – вечером.