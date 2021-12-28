Тема достойна обсуждения, считает сенатор

Предложение лидера либерал-демократов Владимира Жириновского о замене новогодних праздников дополнительными днями к отпуску имеет здравый смысл – как считает член социального комитета Совета Федерации Владимир Круглый, идею можно вынести на обсуждение.

Как указал чиновник, любое предложение имеет право на реакцию в законодательных кругах. В этом же случае лидер политической фракции поднял серьезную проблему – многие граждане России действительно предпочли бы не проводить основную часть своего законного отпуска в холодный зимний сезон. Поэтому идея Жириновского содержит в себе определенное рационально зерно.

Круглый отметил, что некоторые россияне желали бы вместо зимы отправиться в отпуск в мае, либо добавить еще пару дней к календарному отдыху. Однако российский сенатор выразил сомнения по поводу высказывания Жириновского о том, что новогодние праздники провоцируют рост летальных исходов.

Ранее Жириновский заявил, что россиянам нужно предоставить возможность включить новогодные нерабочие дни к ежегодному оплачиваемому отпуску с сохранением числа выходных дней. Лидер ЛДПР уточнил, что фракция выступает за прибавку 15 дней к 28 календарным дням отдыха. А период новогодних праздников, считает депутат Государственной думы, и без того достаточно опасен ввиду массовых случаев алкогольного отравления, драк в нетрезвом состоянии и бытовых преступлений. Государственная экономика в период праздничного простоя несет большие потери.

Ранее "Утро" рассказывало, какие выплаты положены россиянам к Новому году.