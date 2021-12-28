Черное море у берегов Крыма окрасилось в желтый цвет - видео

Ничего необычного, уверяют эксперты

Воды Черного моря у берегов Евпатории окрасились в необычный желтоватый цвет – видео уже успели распространить в социальных сетях. Озадаченным пользователям уже объяснили причины такого явления.

После сильного шторма, утверждают эксперты, волны поднимают со дна песок, который и становится причиной "катаклизма". Подобная картина – частое явление на западном побережье Крыма и в Керчи, а также в Севастополе, отмечает МИР 24.

Авторы поста, в котором опубликовали видео, признались, что некоторые могут использовать при работе с роликом фильтры – чтобы оставить еще больше впечатлений у пользователей.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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