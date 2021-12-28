Семьям перевели от пяти до девяти тысяч рублей

В 2021 году свыше 11 тыс супружеских пар получили дополнительные выплаты в Московской области к юбилею совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Парам, прожившим в браке 50, 55, 60 и более лет, назначены выплаты от пяти до девяти тысяч рублей, рассказала зампред правительства области Ирина Каклюгина.

Чтобы получить эти деньги, достаточно единожды подать соответствующее заявление, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сделать это можно даже не выходя из квартиры – обратиться через сайт госуслуг. Средства будут переводиться проактивно.

"Вместе с выплатой наши дорогие "молодожены" получают теплое SMS-поздравление от губернатора Московской области", – сказала зампред.

