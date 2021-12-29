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Телеведущий Сергей Малоземов ответил на вопрос, вредит ли организму одновременное употребление огурцов и помидоров. Соответствующий ролик появился в аккаунте журналиста на платформе TikTok.
Некоторые утверждают, что данные овощи не совместимы друг с другом. Мол, огурцы имеют щелочную реакцию, а помидоры – кислую. При "соединении" этих продуктов активизируется процесс по образованию оксалатов (органические соединения, которые со временем накапливаются в тканях почек и формируют камни – прим. ред.).
Малоземов решил проверить распространенную теорию. Телеведущий подтвердил, что томаты действительно имеют кислую реакцию. Их показатель кислотности равняется пяти.
Что касается огурцов, то они отличаются слегка кислой реакцией. Их pH – водородный показатель, держится на уровне шести.
Однако такие показатели кислотности не страшны для организма.
"У нас в желудке мощная соляная кислота, pH около единицы. Так что и огурец, и помидор прекрасно там переварятся", – заверил журналист.
Работник СМИ добавил, что одновременное употребление данных овощей никак не скажется на работе мышечного органа.
@sergey_malozemov
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Малоземов является автором и ведущим программ "Чудо техники" и "Живая еда". С 2006 по 2013 годы Сергей работал корреспондентом информационной службы телекомпании НТВ.
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