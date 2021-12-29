В России допустили возвращение смертной казни

В последний раз исключительная мера наказания применялась в 1996 году

В Конституционном суде (КС) допустили, что в будущем в России возродится смертная казнь. Такое мнение высказал юрист Валерий Зорькин.

В своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая была опубликована на сайте суда, Зорькин отметил – решение КС, запрещающее применять смертную казнь в Российской Федерации, не исключает возможности возращения данной меры наказания.

Валерий Дмитриевич заявил, что пока совершаются умышленные убийства, этот вопрос не может быть закрыт. Юрист добавил – в данном случае многое зависит от общей правовой ситуации в нашей стране, передает МИР24.

Напомним, мораторий на смертную казнь был введен тогда, когда РФ стала членом Совета Европы. В последний раз исключительная мера наказания применялась в 1996 году.

Источник: Конституционный суд РФ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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