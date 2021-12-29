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Бизнесмен Борис Кючуков озвучил предсказания болгарской провидицы Ванги на 2022 год. О том, что предсказательница предрекла всему миру, мужчина рассказал в студии передачи "На самом деле".
По словам Кючукова, он встретился с Вангой в 1993 году. Тогда-то ясновидящая поделилась с ним своими видениями о далеком будущем. Борис записал в блокнот все то, что говорила пророчица.
Ванга заявила, что 2022 год станет переломным "годом пяти двоек". Это значит, что все человечество встанет на путь кардинальных перемен.
Уже в феврале жителей Земли ждет нечто страшное. Речь идет о конкретном дне – 02.02.2022, который как раз включает в себя пять одинаковых цифр.
"Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы", – вспомнил Кючуков слова предсказательницы.
Предприниматель уточнил – "драконом" Ванга называла Китай. Знаменитая болгарка считала, что другие страны ополчатся против Поднебесной, однако позже об этом сильно пожалеют. Страна достойно даст отпор и укрепит свои позиции на мировой арене.
Нумеролог Фарида Красавкина объяснила, что цифра два таит в себе огромную энергию. Крайне важно направить ее в правильное русло. Если совершать плохие действия, в ближайшем будущем это обернется страданиями и разрушениями. Эксперт также заявила, что 2022 год будет благоприятным для России.
Ранее журналисты из болгарского издания "Факти" опубликовали другие предсказания Ванги на 2022 год.
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