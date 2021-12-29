Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Волоколамского шоссе

Оценить проект можно на платформе "Активный гражданин"

В 2021 году завершились основные работы по реконструкции Волоколамского шоссе. Теперь предстоит благоустроить эту вылетную магистраль и сделать ее удобной не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Планами благоустройства поделился в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Суть проекта – создать "шоссе комфортной пересадки" с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами",

– пишет Собянин, отмечая, что одновременно с благоустройством самого Волоколамского шоссе решено привести в порядок ряд знаковых мест и парков вокруг.

В частности, в обновлении нуждается площадь перед Строгановским училищем. Сейчас обстановка там не располагает к прогулкам. После реконструкции там появятся удобные лавочки, качественное освещение, аккуратно выполненная пешеходная часть.

Преобразятся и парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки". Там отремонтируют существующую инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. При этом вмешательство в сложившуюся природную среду будет минимальным, чтобы не навредить экологии. Пешеходные зоны там станут шире, а обновленная система освещения сделает прогулки по паркам безопасными в любое время суток.

Работы на участке от Сокола до реки Сходня планируется начать в 2022 году. Но сначала планы благоустройства представят на суд москвичей. Они смогут высказать свое мнение, голосуя на портале "Активный гражданин".

Ранее уже было запущено голосование по проекту экологической реабилитации парковой зоны в районе Волоколамского шоссе.