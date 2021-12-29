Москвичам предложили выбрать названия для новых улиц и станций метро

Высказать свое мнение можно в "Активном гражданине"

Москва активно развивается. В городе строят новые станции метро, дороги, жилые кварталы. Для этих объектов нужно придумать названия. Сделать это мэр Сергей Собянин предложил самим москвичам.

"Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро",

– написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Высказать свое мнение можно на портале "Активный гражданин". Там запущено сразу 28 голосований. Узнать, каким объектам нужны наименования, можно на интерактивной карте. Нажав на подсвеченную точку, можно прочитать описание объекта и перейти через него сразу на конкретное голосование.

Среди пока безымянных объектов:

новая станция метро, которая должна открыться в 2024 году вблизи улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан;

улицы в новом жилом квартале на западе Москвы на месте Проектируемого проезда;

будущая станция Рублево-Архангельской линии в районе Хорошёво-Мнёвники, которая откроется в 2025 году и др.

Ознакомиться с полным перечнем объектов, придумать названия к которым предложено москвичам, можно на сайте "Активного гражданина".

Ранее Собянин запустил голосование про проекту благоустройства территорий вблизи Волоколамского шоссе.