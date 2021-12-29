Боевик очень расстроился, что его приспешники оказались безбожными людьми

После ухода американских силовиков власть в афганском государстве захватили представители террористического движения "Талибан"*. Боевики пытаются навести в государстве порядок и нередко применяют насилие к мирным людям. Как оказалось, отсутствие благочестия и веры в Аллаха в среде приспешников очень сильно расстраивает премьер-министра талибанского правительства.

Дошло до того, что Мохаммада Хасана Ахунда даже расплакался. Именитый представитель боевиков поведал своей пастве, что видел таинственный сон, в котором к нему обратился сам пророк Мухаммед. Лидер талибов* заверяет: святой прорицатель указал ему на то, что его религиозная община стала загнивать. Мол, среди террористов затесалось немало безбожников, которые перестали чтить Коран, а думают лишь об удовлетворении собственных амбиций.

Такое положение дел столь сильно расстроило Ахунда, что он даже разрыдался. Видеообращение боевика публикует издание "Спутник. Афганистан". Как на трогательное обращение отреагируют остальные террористы, пока неизвестно. Однако по ролику видно, что лидер талибов* явно искренне верит в явление Мухаммеда и рассчитывает на отзывчивость остальных террористов.

Кстати, недавно стало известно, что члены террористического движения случайно подарили Таджикистану почти миллион долларов. Боевики надеялись получить деньги назад, но у них это не вышло.

*организация запрещена на территории России