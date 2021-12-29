Большое кольцо московского метро замкнулось – Собянин

Строители проложили 143 км тоннелей

29 декабря 2021 года навсегда войдет в историю московского и даже мирового метростроения. В этот день строители завершили проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ). Иначе говоря, самое большое в мире метрокольцо замкнулось. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впереди еще много работы по отделке станций, монтажу путей, но самое сложное позади. Ведь строителям приходилось вести подземные работы в условиях городской застройки, восемь раз проходить под действующими линиями метро и четыре раза пересекать акваторию Москвы-реки.

Протяженность БКЛ составит 70 км – это в 3,5 раза больше, чем действующая "коричневая" кольцевая линия. Станций на ней тоже будет больше – 31 против 12. При этом нагрузка на старое кольцо как раз снизится благодаря БКЛ: пассажирам не придется каждый раз ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую.

Это не только сэкономит время москвичам, которое они ежедневно тратят на дорогу, но и создаст дополнительный стимул отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта: на метро будет просто быстрее.

В целом, за последние 10 лет сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза, а новые линии строятся так, что остается задел на перспективу – в дальнейшем к ним можно будет присоединить новые станции.

Ранее мэр Собянин предложил москвичам самим придумать названия новым улицам и станциям метро и запустил 28 голосований на "Активном гражданине".