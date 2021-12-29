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Западные средства массовой информации решили сравнить нынешнего Кич Чен Ына с его прежней версией: оказалось, что после длительной болезни руководитель Северной Кореи сбросил, по меньшей мере, двадцать килограммов.
Так, британские журналисты опубликовали фото с политическим деятелем, выступившим днем ранее на заседании пленума центрального комитета партии. Фотография опубликована Центральным телеграфным агентством КНДР. Кич Чен Ын заметно похудел, если сравнивать его с прежним руководителем на основе давних фотографий, выложенных в 2019 и 2020 годах.
"37-летний северокорейский лидер выглядел заметно похудевшим на фотографиях. Государственные СМИ и правительственные чиновники заявили, что очевидная потеря веса Ким Чен Ына связана с его личным желанием "есть меньше, чтобы помочь стране" на фоне нехватки продовольствия. В августе гражданам запретили обсуждать эту тему, назвав сплетни "реакционным актом". Аналитики же утверждают, что власти таким образом стремятся использовать изменение веса Кима для укрепления лояльности к режиму в отчаянные времена", – говорится в публикации Daily Mail.До этого, утверждает источник, северокорейские СМИ называли причиной потери веса лидера последствия его тяжелой работы на благо народа. А в Южной Корее тем временем утверждают, что в действительности Ким Чен Ын решил заняться спортом и набрать неплохую форму: журналисты заявили, ссылаясь на разведку, что северокорейский лидер сбросил двадцать килограммов, и никаких проблем со здоровьем, вопреки публикациям в КНДР, не испытывает.
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