Журналисты сравнили нынешнего политика с его прежней версией до слухов о болезни

Западные средства массовой информации решили сравнить нынешнего Кич Чен Ына с его прежней версией: оказалось, что после длительной болезни руководитель Северной Кореи сбросил, по меньшей мере, двадцать килограммов.

Так, британские журналисты опубликовали фото с политическим деятелем, выступившим днем ранее на заседании пленума центрального комитета партии. Фотография опубликована Центральным телеграфным агентством КНДР. Кич Чен Ын заметно похудел, если сравнивать его с прежним руководителем на основе давних фотографий, выложенных в 2019 и 2020 годах.

"37-летний северокорейский лидер выглядел заметно похудевшим на фотографиях. Государственные СМИ и правительственные чиновники заявили, что очевидная потеря веса Ким Чен Ына связана с его личным желанием "есть меньше, чтобы помочь стране" на фоне нехватки продовольствия. В августе гражданам запретили обсуждать эту тему, назвав сплетни "реакционным актом". Аналитики же утверждают, что власти таким образом стремятся использовать изменение веса Кима для укрепления лояльности к режиму в отчаянные времена", – говорится в публикации Daily Mail.