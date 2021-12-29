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Российский лидер Владимир Путин после длительных переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко решил померяться силами с президентом соседней республики на льду – поучаствовали вместе с легендами отечественного хокея в товарищеском матче, который состоялся 29 декабря в петербургской Стрельне.
Путин традиционно выступил на льду со своим любимым номером на спине – 11. Лукашенко же вышел играть под первым номером. На этот раз президенты сыграли в одной команде – в составе белых. Открыл счет президент России на третьей минуте матча, позднее глава белорусской республики оформил дубль, послав шайбу сопернику в ворота.
Кстати, состав вышел поистине звездный: кроме двух глав государств, в игре приняли участие генеменеджер российской сборной Илья Ковальчук, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, а также гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
На видео можно заметить, как Лукашенко, потерпев в моменте неудачу, от досады ударил клюшкой по борту.
На другом ролике президент России лежит на льду, после чего встает и, принимая шайбу от игрока, устремляется к воротам соперника.
Счет завершился в пользу президентов – "белые" забили 18 шайб, "красные" – всего семь. Как пишут журналисты, отличился, кроме Путина и Лукашенко (семь и две шайбы), сын президента Белоруссии Коля – он наколотил "красным" целых четыре шайбы.
Хоккейный матч Путин и Лукашенко провели после переговоров, которые ранее прошли в Санкт-Петербурге. В ходе встречи белорусский лидер заявил коллеге, что вовсе не льстит, после чего выразил благодарность за поддержку Минска со стороны России после западных санкций.
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