Экономия без потерь: эксперт назвал способ легко накопить деньги на Новый год

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Главное - дисциплина

Для празднования Нового года достаточно иметь в кармане 60 рублей, утверждает инвестиционный консультант Эрик Розенфельд. Однако есть одно условие: эту сумму нужно откладывать каждый день.

Эксперт указал, что в таком случае можно накопить через 365 дней двадцать тысяч рублей – на подарки вполне хватит. К концу года у запасливого россиянина будет достаточно средств для того, чтобы порадовать близких, уточняет "Радио 1". 

Как отметил Розенфельд, Новый год наступает вовсе не внезапно. Поэтому можно без всяких потерь накопить на хорошие подарки близким. Главное – контролировать себя и воздерживаться от лишних трат.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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