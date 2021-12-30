В России предложили выплачивать автомобилистам до 130 тысяч рублей

Средства предлагают выделять один раз

Автомобилистам было бы неплохо получать до 130 тыс. рублей единоразово при покупке новой машины в качестве налогового вычета. Такое предложение озвучил Антон Орлов, глава Института исследования проблем современной политики.

Орлов о своей идее сообщил министру труда Антону Котякову. Об этом стало известно RT.

По его словам, для россиян очень ценным приобретением считается автомобиль, особенно для семей с детьми. Орлов напомнил, что подобная практика есть при покупке квартиры или дома, пишет "Общественная служба новостей".

Источник: RT ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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